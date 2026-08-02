டீ கார்டன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஊத்துக்குளியில் நிற்குமா?
டீ கார்டன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஊத்துக்குளியில் நிற்குமா?
ADDED : ஆக 02, 2026 05:13 AM
திருப்பூர்:எர்ணாகுளம் - காரைக்கால் டீ கார்டன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஊத்துக்குளி ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல வேண்டும் என்று பயணியர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கேரளாவின் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து தினமும் இரவு 10:25 மணிக்கு புறப்படும் டீ கார்டன் எக்ஸ்பிரஸ் (16188), மறுநாள் காலை 11:45 மணிக்கு புதுவை மாநிலம், காரைக்கால் சென்றடைகிறது. பாலக்காடு, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர் ஆகிய நகரங்களை நேரடியாக காரைக்காலுடன் இணைக்கும் ஒரே ரயிலாக இது உள்ளது.
மறுமார்க்கமாக, காரைக்காலில் இருந்து மாலை 4:30 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் (16187), மறுநாள் காலை 6:45 மணிக்கு எர்ணாகுளம் சென்றடைகிறது. காரைக்காலில் இருந்து எர்ணாகுளம் செல்லும் போது, ஈரோடு - திருப்பூர் இடையே ஊத்துக்குளியில் இரவு 11:32 மணிக்கு ஒரு நிமிடம் நின்று செல்ல சிறப்பு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே ரயில் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து காரைக்கால் நோக்கி வரும் போது, ஊத்துக்குளியில் நிறுத்தப்படுவதில்லை.
குறிப்பாக, திருப்பூர் மற்றும் ஈரோட்டிலிருந்து திருச்சி மார்க்கமாகச் செல்ல ரயில்கள் குறைவாகவே உள்ளன. மாலை 4:50 மணிக்கு மேல் நள்ளிரவு 1:15 மணிக்குத் தான் அடுத்த ரயிலே உள்ளது. டீ கார்டன் எக்ஸ்பிரஸை ஊத்துக்குளி நிலையத்தில் நிறுத்தி இயக்கினால் கரூர், திருச்சி, தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் பயணிகள் பெரிதும் பயன்பெறுவர்.