/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/உரிமம் பெறாத வணிகம் முறைப்படுத்தப்படுமா?
UPDATED : அக் 14, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:36 PM
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திருமுருகன்பூண்டி: திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சியில் சுகாதாரச் சீர்கேடு ஏற்படுத்தும் மற்றும் ஆபத்தான வணிகங்களை முறைப்படுத்தக் கோரி, தி கன்யூமர்ஸ் கேர் அசோசியேசன் நிர்வாகிகள், கமிஷனர் பாலமுருகனிடம் மனு அளித்தனர்.
அதில், உரிய ஆய்வுக்குப் பின் நகராட்சி உரிமம் வழங்கவும், உரிமமின்றி இயங்கும் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தினர். ஒரு வாரத்திற்குள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கமிஷனர் உறுதியளித்தார்.