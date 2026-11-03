போலி இ–சேவை மையம் மீது இனியாவது நடவடிக்கை பாயுமா?

ADDED : நவ 02, 2026 07:21 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,2) நடைபெற்ற குறைகேட்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற சங்கத்தினர், கலெக்டர் முத்துக்குமரனிடம் அளித்த மனு:
அதில், மாவட்டத்தில் அரசு அங்கீகாரம் பெறாமல் ஏராளமான இ-சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அவற்றை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அங்கீகாரம் பெற்ற மையங்களில் ஆண்டுக்கு குறைந்தது இருமுறையாவது மாவட்ட மின்னாளுமை முகமை மூலம் நேரடி ஆய்வு மற்றும் ஜியோ மேப்பிங் சரிபார்ப்பு நடத்த வேண்டும்.
அனுமதியற்ற மையங்கள் பொதுமக்கள் பெயரில் தனித்தனி பயனாளர் கணக்குகளை உருவாக்கி, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிக விண்ணப்பங்களைப் பதிவு செய்வதாகவும், பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தி ரூ.6,000 முதல் ரூ.7,000 வரை கட்டணம் வசூலிப்பதாகவும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
‘‘இதனால் விதிமுறைகளின்படி செயல்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மையங்களுக்கும் அவப்பெயர் ஏற்படுகிறது. மேலும், கடந்த 11 ஆண்டுகளாக இ-சேவை மையங்களுக்கான ரூ.60 கட்டணம் மாற்றப்படாமல் உள்ளது. இணையதளக் கட்டணம், வாடகை, பராமரிப்புச் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதால், சேவைக் கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டும் ’’என்றும் மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.