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துாய்மை நகரமாக மாறுமா திருப்பூர்? எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்திய ஐகோர்ட் உத்தரவு 

துாய்மை நகரமாக மாறுமா திருப்பூர்? எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்திய ஐகோர்ட் உத்தரவு 

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:29 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:29 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM

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திருப்பூர்:திருப்பூரில், திடக்கழிவு மேலாண்மை பிரச்னைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இருப்பினும், தமிழக அரசின் வலுவான கண்காணிப்பும், பொதுமக்களின் முழுமையான ஒத்துழைப்பும் இணைந்தால் மட்டுமே திருப்பூர் மாநகரம் கழிவு மேலாண்மையில் வெற்றி பெற முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

திருப்பூர் மாநகராட்சியின் குப்பை பிரச்னை தொடர்பாக சென்னை ஐகேர்ட்டில் வழக்கில், சமீபத்தில் விசாரணை நடந்தது. அப்போது மாநகராட்சி சார்பில் ஆஜரான மாநில அட்வகேட் ஜெனரல், 'மண்டலம் 1, 2, 3 பகுதிகளில் குப்பைகளைத் தரம் பிரிக்கும் மையங்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடக்கிறது. பயோ- சிஎன்ஜி ஆலை மற்றும் கழிவிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டங்கள் பரிசீலனையில் உள்ளது,' என தெரிவித்தார்.

இதனை பதிவு செய்து கொண்ட ஐகோர்ட், இத்திட்டங்களின் அடுத்த கட்ட முன்னேற்றம் குறித்த விரிவான அறிக்கையை வரும், 31-ம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது.

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வேகம் போதாது

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சூழலியல் ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:

மாநகராட்சியின் தற்போதைய அறிவியல் பூர்வ அணுகுமுறை வரவேற்கத்தக்கதாக இருந்தாலும், அதற்கான வேகம் போதாது. வீடுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளிலேயே குப்பைகளை ஈரம், உலர் மற்றும் அபாயகரமான கழிவுகளாகப் பிரித்து வழங்குவதைக் கட்டாயமாக்க வேண்டும். பின்னலாடைத் துணிக் கழிவுகள், வீட்டுக்கழிவுகளுடன் கலப்பதைத் தடுக்க, தனி நடைமுறை கொண்டு வர வேண்டும். குப்பை சேகரிக்கும் வாகனங்களில் ஜி.பி.எஸ். பொருத்தித் தினசரி கண்காணிக்க வேண்டும்.

பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கச் சிறப்பு 'மொபைல் ஆப்' உருவாக்கப்பட வேண்டும். பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுபவர்களுக்கு கடுமையான அபராதம், தூய்மையைப் பேணும் வார்டுகளுக்கு ஊக்கப்பரிசும் வழங்கலாம். அரசு மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் எவ்வளவு தான் நவீனத் திட்டங்களைக் கொண்டு வந்தாலும், 'இது நம் நகரம்' என்ற உணர்வுடன் பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு நல்கினால் மட்டுமே 'தூய்மையான திருப்பூர்' என்ற இலக்கை அடைய முடியும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

3 மாதத்தில் தீர்வு எம்.எல்.ஏ. உறுதி நொய்யல் ஆற்றில் அதிகளவில் குப்பை கொட்டப்படும் பிரச்னைக்கு தீர்வுகாண, நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரிடம் ஏற்கனவே மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் கோரப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பாக அனைத்து வீதிகளிலும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.திருப்பூரில் நிலவும் குப்பை பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்குரிய நடவடிக்கை குறித்து, நகராட்சி கமிஷனர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, சில திட்டங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பிரச்னைகளுக்கு, இன்னும் மூன்று மாதங்களுக்குள் தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். - பாலமுருகன் திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,



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