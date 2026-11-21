கட்டி வைத்து அழகு பார்க்கவா? ஸ்மார்ட் சிட்டி கட்டடங்கள் மாநகராட்சிக்கு பா.ஜ. கேள்வி
கட்டி வைத்து அழகு பார்க்கவா? ஸ்மார்ட் சிட்டி கட்டடங்கள் மாநகராட்சிக்கு பா.ஜ. கேள்வி
UPDATED : நவ 20, 2026 08:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வராதது குறித்து, பா.ஜ., கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
இதுகுறித்து திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட பா.ஜ., தலைவர் சீனிவாசன் அறிக்கை:
மத்திய அரசின் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட பல கோடி ரூபாய் நிதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் முழுமையாக பயன்பாட்டுக்கு வராமல் வீணாகி வருகின்றன.
காமராஜர் ரோடு தினசரி மார்க்கெட் வளாகம் இன்னும் திறக்கப்படாதது ஏன்? குமரன் ரோட்டில் உள்ள டவுன்ஹால் வளாகத்துக்கு இதுவரை ஏலம் நடத்தி முடிக்கப்படாதது ஏன்? இதுதொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட டெண்டர் நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்து விளக்க வேண்டும். ஏலம் எடுக்க யாரும் முன்வரவில்லை என்றால், மாநகராட்சியே நேரடியாக நிர்வகிக்கலாம்.
பொதுமக்களிடம் சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணத்தை உயர்த்துவதை விடுத்து, மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டடங்கள் மற்றும் சொத்துகள் மூலம் வருவாயைப் பெருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்தாலே மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை சிறப்பாக நடத்த முடியும்.
ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில், 65 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட டவுன்ஹால் மற்றும், 32 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட தினசரி மார்க்கெட் ஆகியவற்றை உடனடியாக பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும். இல்லாவிடில், பொதுமக்களை திரட்டி மாநகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.