உயிருக்கு உத்தரவாதம் தருவீர்களா?: மக்கள் சரமாரி

ADDED : அக் 22, 2026 10:11 PM
பல்லடம்: பல்லடம் அடுத்த காமநாயக்கன்பாளையம் - கரடிவாவி நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கப் பணி நடந்து வருகிறது. இதில் ரோட்டின் பல பகுதிகளில் விரிசல் ஏற்பட்டு, மழையில் ரோடு அடித்துச் செல்லப்பட்டது. இவ்வழியாக சென்ற வேன் பள்ளத்தில் சிக்கியது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் ஒப்பந்த பணியாளர்களை முற்றுகையிட்டு பணியை தடுத்து நிறுத்தினர்.
தகவலறிந்து வந்த நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் மக்கள் கூறுகையில், பொள்ளாச்சி -– மைசூரு செல்லும் முக்கிய நெடுஞ்சாலை இது. ரோடு மட்டம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இருபுறமும் மண் சரியாமல் தடுப்பு அமைக்கவில்லை. அதனால் மழையில் ரோடு அரித்துச் சென்றது. பணி முடியும் முன்பே விரிசல் விழுந்துள்ளது. ஏற்கனவே கார், வேன் கவிழ்ந்துள்ளது. விபத்தில் உயிருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் யார் பொறுப்பு? தரமில்லாத ரோட்டுக்கு எதற்கு ஒப்புதல்? வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். இல்லையேல் சாலை மறியல் செய்வோம் என்றனர்.
உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதி அளித்தனர்.
காமநாயக்கன்பாளையம்- - – கரடிவாவி ரோட்டில், மழைநீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சாலை.
நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேள்வி எழுப்பிய மக்கள்.