வீதிகளை துாய்மையாக்கும் கரங்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் தொகை தர மறுப்பதா? இன்று காத்திருப்பு போராட்டம்
வீதிகளை துாய்மையாக்கும் கரங்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் தொகை தர மறுப்பதா? இன்று காத்திருப்பு போராட்டம்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:06 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சிகளில் துாய்மைப் பணிகள் தனியார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில், துாய்மைப் பணிகளை உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களே நேரடியாக ஏற்று நடத்த முடிவு செய்த தமிழக அரசு, தனியார்மயத்தைக் கைவிட நடவடிக்கை எடுத்தது.
இதனை எதிர்த்து, தனியார் கழிவு மேலாண்மை ஆபரேட்டர்கள் சங்கம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தது. இதில், தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக இடைக்காலத் தடை பெறப்பட்டது. இதை எதிர்த்து அரசு சார்பில் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற அமர்வு, அந்த இடைக்காலத் தடையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
இதற்கிடையே, தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தக் காலம் கடந்த அக். 31-ம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. எனினும், வரும் 15-ம் தேதி வரை அவற்றுக்கு காலநீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒருபுறம் சட்டப் போராட்டம் தொடரும் நிலையில், மறுபுறம் துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கான தீபாவளி போனஸ் கோரிக்கையை சி.ஐ.டி.யு. ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சி ஊழியர் சங்கம் தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு ஒவ்வொரு துாய்மைப் பணியாளருக்கும் தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் ரூ.1,000 போனஸ் வழங்கியது. நடப்பாண்டு குறைந்தபட்சம் ரூ.3,000 வழங்க வேண்டும் எனத் தொழிற்சங்கம் வலியுறுத்துகிறது.
ஒப்பந்தக் காலம் முடிவடையும் சூழலைக் காரணம் காட்டி, போனஸ் வழங்க தனியார் நிறுவனங்கள் மறுப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆண்டு முழுவதும் சளைக்காமல் உழைத்த துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு நியாயமாகக் கிடைக்க வேண்டிய போனஸ் மறுக்கப்படுவதாகக் கூறி, தங்களின் உரிமையை வலியுறுத்தி அவர்கள் போராட்டத்தில் இறங்க முடிவு செய்துள்ளனர்.
அதன்படி, உடுமலை, பல்லடம், பூண்டி, வெள்ளகோவில், காங்கயம், அவிநாசி, தாராபுரம் ஆகிய நகராட்சிகளைச் சேர்ந்த துாய்மைப் பணியாளர்கள், இன்று (7-ம் தேதி) நகராட்சிகளின் மண்டல இயக்குநர் அலுவலகம் மற்றும் அந்தந்த நகராட்சி அலுவலகங்கள் முன்பு காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்.