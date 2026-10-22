போலீசாரை தாக்கிய பெண் சிறையிலடைப்பு

UPDATED : அக் 13, 2026 09:24 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:59 PM
பல்லடம்: ஒருவழிப்பாதையில் சென்று, டூவீலர் மீது மோதி, ஒருவரை காலனியில் தாக்கி, போலீசாரை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, தாக்க முயன்ற பெண், சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
காங்கயம், சேனாபதிபாளையத்தை சேர்ந்த வீரப்பன் மகன் மயில்வாகனம், 57. இவர், நேற்று முன்தினம், பல்லடத்தில் இருந்து தனது டூவீலரில் சூலுார் நோக்கி சென்றார். பல்லடம், வடுகபாளையத்தை சேர்ந்த கவுதம் மனைவி கார்த்திகா, 26 என்பவர், மற்றொரு டூவீலரில், விதிமுறை மீறி எதிர்திசையில் வந்தார். செட்டிபாளையம் பிரிவு அருகே, மயில்வாகனம் வந்த டூவீலர் மீது கார்த்திகா மோதும்படியாக வந்ததால், மயில்வாகனம் டூவீலருடன் கீழே விழுந்தார். இதனால், கார்த்திகா, காலணியால் மயில்வாகனத்தை சரமாரியாக தாக்கினார்.
காயமடைந்த அவர், அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். புகாரின் பேரில், கார்த்திகாவை, போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்தனர். ஸ்டேஷன் சென்ற அவர், போலீசாரை தகாத வார்த்தைகளால் பேசினார். இதனால், மகளிர் கலையரசி மற்றும் சுகன்யா ஆகியோர் விசாரணை நடத்த வந்த போது, அவர்களைய ஒருமையில் பேசிய கார்த்திகா, கடுமையாக தாக்கினார். இதனையடுத்து, கார்த்திகா கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து பல்லடம் ஜே.எம்.கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவின் பேரில், திருப்பூர் மாவட்ட மகளிர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.