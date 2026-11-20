எமனாக வந்த மொபைல் போன் ரயிலில் அடிபட்டு பெண் பலி local
எமனாக வந்த மொபைல் போன் ரயிலில் அடிபட்டு பெண் பலி local
ADDED : நவ 20, 2026 08:31 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் அருகே, மொபைல் போனில் பேசியபடி ரயில் பாதையை கடந்த பெண், சரக்கு ரயிலில் அடிபட்டு பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி, முத்து செட்டிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் பத்மபிரியா, 46. அவிநாசியில் உள்ள தனியார் வங்கி ஒன்றில், நகை மதிப்பீட்டாளராக வேலை செய்து வந்தார். இன்று (நவ.,20) காலை பத்மபிரியா, காலேஜ் ரோடு, அணைப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு வந்தார். அங்குள்ள ரயில்வே பாதை அருகே தன் வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு, ரயில்பாதையைக் கடக்க முயன்றார்.
அவர் மொபைல் போனில் பேசியபடியே கடந்து சென்ற நிலையில் அவ்வழியாக கோவை நோக்கி சென்ற சரக்கு ரயில், மோதியது. இதில் துாக்கி வீசப்பட்ட பத்மபிரியா அதே இடத்தில் உயிரிழந்தார். தகவல் அறிந்து விரைந்த திருப்பூர் ரயில்வே போலீசார், சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர். இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து மேலும் விசாரணை நடக்கிறது.