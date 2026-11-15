குழந்தையை கடத்திய வழக்கு பெண்ணுக்கு 6 மாதம் சிறை

UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:47 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் குழந்தை கடத்தல் வழக்கில் பெண்ணுக்கு, ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, செரங்காட்டை சேர்ந்தவர் கோபி – சத்யா தம்பதி. கர்ப்பிணியான சத்யாவுக்கு கடந்த, 2023 மார்ச் 19ம் தேதி திருப்பூர் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. தொடர்ந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். 25ம் தேதி குழந்தையை மருத்துவமனைக்கு வந்த பெண் ஒருவர் கடத்தி சென்றார். இது தொடர்பாக, திருப்பூர் தெற்கு போலீசார் விசாரித்தனர். அதில், இடுவாய், வாசுகி நகரை சேர்ந்த பாண்டியம்மாள், 42 என்பவர் குழந்தையை கடத்தி சென்றது தெரிந்தது. அவரை கைது செய்து குழந்தையை மீட்டனர்.
இவ்வழக்கு விசாரணை திருப்பூர் மாவட்ட கூடுதல் மகிளா கோர்ட்டில் நடந்தது வந்தது. அதில், பாண்டியம்மாளுக்கு ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை, ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நீதிபதி விஜயலட்சுமி தீர்ப்பு வழங்கி உத்தரவிட்டார்.