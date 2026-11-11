டூவீலர் மீது லாரி மோதல்: பெண் எஸ்.ஐ. படுகாயம்

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ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM
அவிநாசி: அவிநாசி அருகே டூவீலர் மீது லாரி மோதியதில், அனைத்து மகளிர் போலீஸ் எஸ்.ஐ., படுகாயம் அடைந்தார்.
அவிநாசி அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.ஐ.,யாக பணிபுரிபவர் வசந்தகுமாரி, 57. பெருமாநல்லுாரில் வசிக்கும் இவர், தினமும் அவிநாசிக்கு தனது டூவீலரில் வந்து செல்கிறார். நேற்று காலை வழக்கம் போல அவிநாசிக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். முட்டியங்கிணறு அருகே வரும்போது, அதே திசையில் வந்த லாரி, டூவீலர் மீது மோதியது.
இதில், எஸ்.ஐ. வசந்தகுமாரி சில அடி துாரம் துாக்கி வீசப்பட்டு படுகாயம் அடைந்தார். தகவல் அறிந்து விரைந்த, பெருமாநல்லுார் போலீசார் வசந்தகுமாரியை மீட்டு அவிநாசி அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த பெருமாநல்லுார் போலீசார், உ.பி. மாநிலத்தை சேர்ந்த லாரி டிரைவர், மண்டூசிங் 39, என்பவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.