/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பூட்டிய வீடுகளை நோட்டமிடும் பெண்கள்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:09 AM
அ நிறம் | அளவு
காங்கேயம்:காங்கேயம்
மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், சில நாட்களாக அடையாளம்
தெரியாத வெளியூரை சேர்ந்த நான்கு பெண்கள், பூட்டிக்கிடக்கும்
வீடுகளை தொடர்ந்து நோட்டமிட்டு வருவதாக மக்கள் அச்சம் தெரிவித்து
வருகின்றனர்.
வீட்டின் உரிமையாளர் வெளியூர் சென்றுள்ளனரா, வீடு
நீண்ட நேரமாக பூட்டப்பட்டுள்ளதா என்பனவற்றை கண்காணிக்கும்
வகையில் சுற்றித் திரிவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் திருட்டு
நடக்கலாம் என்று மக்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. வீடுகளை
நோட்டமிடும் பெண்களின் 'சிசிடிவி' கேமரா காட்சிகள் பரவி வருகிறது.
போலீசார் அப்பகுதிகளில் ரோந்து பணியை தீவிரப்படுத்தி,
சந்தேகத்துக்கு இடமாக திரிவோரை பிடிக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.