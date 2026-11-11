தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்ந்த வடமாநிலப் பெண் தொழிலாளர்கள்
தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்ந்த வடமாநிலப் பெண் தொழிலாளர்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி என்றாலே சொந்த ஊர் நினைப்பும், குடும்பத்தினரோடு சேர்ந்து கொண்டாடுகிற சந்தோஷமும் தான் மனசு முழுக்க நிறைந்திருக்கும்.ஆனால், வாழ்க்கைக்காக, ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான கி.மீ. தாண்டி வந்து, திருப்பூரில் வேலை செய்யும் வட மாநில தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். திருப்பூரில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான பனியன் நிறுவனங்களில் பீகார், ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா, மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் என பல மாநிலங்களை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உழைக்கின்றனர். இதில், பெரும்பாலானோர் இளம் பெண்கள்.
இந்த தீபாவளிக்கு தொடர்ச்சியாக, 5 நாள் விடுமுறை கிடைத்தாலும், பலரும் சொந்த ஊர் சென்ற போதிலும், ஊர் வெகு தொலைவில் இருப்பது, ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைக்காதது, அதிக பயணச் செலவு என, பல காரணங்களால் சொந்த ஊருக்கு போக முடியாமல், திருப்பூரிலேயே தங்க வேண்டிய சூழல் பலருக்கு ஏற்பட்டது.குழுவாக புறப்பட்ட தோழிகள், திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன், குமரன் சாலை என, ஊரின் முக்கிய பகுதிகளில் இயக்கப்பட்ட இலவச அரசு பஸ்களில் ஏறி பயணித்தனர்.
பஸ்சின் ஜன்னலோர ‘சீட்’களில் அமர்ந்து, வண்ண வண்ண ஆடைகளில் ‘செல்பி’ எடுத்தபடியும், தங்களின் சொந்த மொழிகளில் கலகலப்பாக பேசியபடியும் பயணித்தனர்.காதர்பேட்டை, அவிநாசி சாலை, தாராபுரம் சாலை என திருப்பூரின் முக்கிய ஜவுளி சந்தைகளும் கடைவீதிகளும் வடமாநில பெண் தொழிலாளர்களின் வருகையால் களைகட்டின. விதவிதமான ஆடைகள், கண்ணைப் பறிக்கும் அழகு சாதனப் பொருட்கள் மற்றும் விருப்பமான உணவுப் பொருட்கள் என தேவையானவற்றை வாங்கி மகிழ்ந்தனர்.