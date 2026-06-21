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நஞ்சராயன் பறவைகள் சரணாலயத்தில் ஆகாயத்தாமரை அகற்றும் பணி துவக்கம் 

நஞ்சராயன் பறவைகள் சரணாலயத்தில் ஆகாயத்தாமரை அகற்றும் பணி துவக்கம் 

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:24 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:00 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:24 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:00 PM

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திருப்பூர்: திருப்பூர், கூலிபாளையம் அருகேயுள் நஞ்சராயன் குளம், பறவைகள் சரணாலயமாக இருந்து வருகிறது.

ஆண்டு முழுக்க நுாற்றுக்ணக்கான உள்நாட்டு பறவைகள் இக்குளத்தில் தஞ்சமடைந்துள்ளன. நவ., துவங்கி ஏராளமான வெளிநாட்டு பறவைகள் இக்குளத்துக்கு வலசை வருவது வழக்கம். இந்நிலையில், இக்குளத்தின் பெரும் பகுதியை ஆகாயத்தாமரை சூழ்ந்திருந்த நிலையில், பறவைகளின் வாழ்வியல் சூழல் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. எனவே, வனத்துறை அனுமதியுடன், 'வெற்றி' அறக்கட்டளையினர், ஆகாயத்தாமரை அகற்றும் பணியை மேற்கொள்ள முன்வந்தனர். இப்பணியில், 'எக்ஸ்னோரா' மற்றும் திருப்பூர் இயற்கை கழகம் அமைப்பினரும் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.

துார்வாரும் பணி வெள்ளோட்ட அடிப்படையில் சில நாட்கள் நடந்தது. நேற்று அப்பணியை அதிகாரபூர்வமாக, ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வன பாதுகாவலர் வெங்கடேஷ் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட வன அலுவலர் ராஜேஷ் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். 'பொக்லைன்' மற்றும் ஆகாயத்தாமரை அகற்றும் பிரத்யேக வாகனத்தின் உதவியுடன் பணிகள் நடந்தன. நிகழ்ச்சியில், திருப்பூர் ரேஞ்சர் நித்யா, 'வெற்றி' அறக்கட்டளை தலைமை செயல் அலுவலர் நடராஜ் முத்துசாமி, உறுப்பினர் சிவசுப்ரமணியம், திருப்பூர் இயற்கை கழக தலைவர் ரவீந்திரன், வேர்கள் அமைப்பின் சந்தீப் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

அகற்றுவது அவசியம்

ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வன பாதுகாவலர் வெங்கடேஷ் கூறுகையில்,''ஆகாயத்தாமரை என்பது நீர்நிலைகளைப் பாதிக்கும் ஒரு நச்சுத் தாவரம்; இது நீரிலுள்ள ஆக்சிஜன் அளவை அதிகளவில் உறிஞ்சுவதால், மீன்கள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான உணவு உற்பத்தி பாதிக்கப்படுகிறது. இவை நீர்நிலையை முழுமையாக ஆக்கிரமிப்பதால் பறவைகள் வந்து அமர்வதற்கும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே, இந்த ஆகாயத்தாமரைகளை அகற்றுவது நீர்நிலை சூழலியலைப் பாதுகாப்பதற்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்று,'' என்றார்.

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