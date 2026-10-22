உலக வெறிநோய் தடுப்பு தினம்: கல்லுாரியில் விழிப்புணர்வு
உலக வெறிநோய் தடுப்பு தினம்: கல்லுாரியில் விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 16, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:44 PM
உடுமலை: உடுமலை கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில், உலக வெறிநோய் தடுப்பு தினத்தையொட்டி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு, கால்நடை வளர்ப்போருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
முதல் நிகழ்ச்சியாக, உடுமலையில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது. உடுமலை அரசு மருத்துவமனை தலைமை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ரவி ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார்.
கல்லுாரி மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் வெறிநோய் தடுப்புக்கான விழிப்புணர்வு நோட்டீஸ்களை மக்களுக்கு வினியோகித்தனர். பின்னர், பெதப்பம்பட்டி கால்நடை சிகிச்சை வளாகத்தில், செல்லப்பிராணிகளுக்கு இலவச வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டது.
வளாகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு, உடுமலை கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி முதல்வர் மணிவண்ணன் தலைமை வகித்தார்.
செல்லப் பிராணிகளுக்கு, உணவு, ஊட்டசத்து, தடுப்பூசி மற்றும் உண்ணி கட்டுப்படுத்துதல் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
கால்நடை மருத்துவ வளாக தலைவர் சந்திரசேகரன், கால்நடை உற்பத்தி மேலாண்மை துறை தலைவர் கிளமென்ட் எபெனேசர்ெஹன்றி ஆகியோர் நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்தனர்.
முகாமில், 128 நாய்கள், 26 பூனைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. கண்காட்சியை கால்நடை பராமரிப்பு துறை இணை இயக்குநர் இளங்கோ துவக்கி வைத்தார்.
கண்காட்சி மற்றும் நாட்டின நாய்கள் கண்காட்சியில், ராஜபாளையம், சிப்பிப்பாறை, கன்னி உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டின நாய்கள் இடம் பெற்றன. திருச்சூர் மாதவன் தலைமையிலான குழுவினர் மதிப்பீடு செய்து, நாய்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
பின்னர் கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மாணவ, மாணவியருக்கான தேசிய அளவிலான இணைய வழி விழிப்புணர்வு தேர்வு நடந்தது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த, 697 பேர் பங்கேற்றனர்.