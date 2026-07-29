தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ உலக புலிகள் தின விழா: பள்ளியில் கொண்டாட்டம்

உலக புலிகள் தின விழா: பள்ளியில் கொண்டாட்டம்

உலக புலிகள் தின விழா: பள்ளியில் கொண்டாட்டம்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:18 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:18 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

உடுமலை: பூலாங்கிணறு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், உலக புலிகள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. பள்ளி உதவி தலைமையாசிரியர் ஜெகநாதர்ஆழ்வார்சாமி தலைமை வகித்தார். சுற்றுச்சூழல் மன்ற பொறுப்பாசிரியர் மலர்கண்ணு வரவேற்றார்.

அறிவியல் ஆசிரியர் சுரேஷ்குமார், 'தேசிய வனவிலங்கு புலியும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பும்,' என்னும் தலைப்பில் பேசினார்.

தொடர்ந்து புலிகள் பற்றிய கட்டுரை போட்டியில், 30க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ், பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. திருப்பூர் மாவட்ட நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாவட்ட தொடர்பு அலுவலர் சரவணன் நன்றி தெரிவித்தார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us