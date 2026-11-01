நவீனம் பெறும் பின்னலாடைத் துறைக்கு இளைய தலைமை! புதுமை சிந்தனையே இனி உலகை ஆளும்
நவீனம் பெறும் பின்னலாடைத் துறைக்கு இளைய தலைமை! புதுமை சிந்தனையே இனி உலகை ஆளும்
ADDED : அக் 31, 2026 07:31 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் என்பது ஒரு நகரத்தின் பெயர் அல்ல; அது ஒரு தலைமுறையின் சுயசரிதை. சைக்கிளில் நுால் கட்டுகளைச் சுமந்து சென்ற முதல் தலைமுறை, இன்று கன்டெய்னர்களில் உலகை நிரப்புகிறது. அவர்கள் உழைப்பை மூலதனமாக வைத்து கட்டியது வெறும் தொழிற்சாலைகள் அல்ல; ஒரு தொழில் பாரம்பரியம்.
அந்தப் பாரம்பரியம் இன்று ஒரு முக்கியமான புள்ளியில் நிற்கிறது. முதல் தலைமுறை உருவாக்கியதை, இரண்டாம் தலைமுறை உலகச் சந்தையில் தக்கவைக்க வேண்டிய கட்டாயம். உலகம் மாறிவிட்டது. வாடிக்கையாளர்கள் பசுமை உற்பத்தியைக் கேட்கிறார்கள்.
ஐரோப்பியச் சந்தை நிலைத்தன்மைச் சான்றிதழ்களை எதிர்பார்க்கிறது. தொழில்நுட்பம் நாள்தோறும் புதிதாகிறது. இந்த மாற்றங்களை உழைப்பால் மட்டுமே சமாளிக்க முடியாது; புதிய சிந்தனையும், அமைப்பு சார்ந்த அறிவும் தேவை.
இங்குதான் இளம் தொழில்முனைவோரின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அவர்கள் குடும்பத் தொழிலில் ஒரு வாரிசாக மட்டும் நுழையாமல், புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் தலைவர்களாக உருவாக வேண்டும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு, தானியங்கி உற்பத்தி, தரவுகளின் அடிப்படையிலான நிர்வாகம் எனப் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் புகுத்துவதன் மூலம் உற்பத்திச் செலவைக் குறைத்து, தரத்தை உயர்த்தி, உலகச் சந்தையில் போட்டியிடும் திறனை வளர்க்க முடியும்.பொறுப்பு பகிர்வுபல குடும்பத் தொழில்கள் தடுமாறுவதற்குக் காரணம், பொறுப்புகள் தெளிவாக வரையறுக்கப்படாததும், அதிகாரப் பகிர்வு முறையாக ஆவணப்படுத்தப்படாததும்தான். முடிவுகள் உணர்வுபூர்வமாக எடுக்கப்படும்போது நிறுவனம் வளர்வதற்குப் பதிலாக உறவுகள் தேய்கின்றன. வாரிசுரிமை என்பது சொத்தைப் பிரிப்பது அல்ல; பொறுப்பைப் பகிர்வது.
இதற்காக குடும்ப அரசியலமைப்பு, தெளிவான நிர்வாகக் கட்டமைப்பு, சட்டப்பூர்வமான ஆவணங்கள் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.
முதல் தலைமுறையின் அனுபவத்தையும் இரண்டாம் தலை முறையின் புதுமைச் சிந்தனையையும் இணைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் குடும்பத் தொழில் அடுத்த தலைமுறைக்கும் வலுவாகக் கடத்தப்படும்.
திருப்பூரின் அடுத்த 30 ஆண்டுகால வளர்ச்சியைத் தீர்மானிக்கப்போவதுஇந்த இளம் தலைமுறைதான். அவர்கள் பாரம்பரியத்தை மதிக்க வேண்டும்; அதேநேரத்தில் பழைய முறைகளுக்குள் முடங்கிவிடக் கூடாது.
உலகளாவிய பார்வையுடன் புதிய சந்தைகளைத் தேடவும், புதிய தயாரிப்புகளை உருவாக்கவும், தொழிலை நவீனப்படுத்தவும் முன்வர வேண்டும்.
முதல் தலைமுறை உழைப்பால் திருப்பூரை உலக வரைபடத்தில் இடம்பெறச் செய்தது. அடுத்த தலைமுறை அறிவாலும் புதுமையாலும் அந்த இடத்தைத் தக்கவைக்க வேண்டும்.
இது ஒரு குடும்பத்தின் வாரிசுரிமைப் பிரச்னை மட்டுமல்ல; திருப்பூரின் எதிர்காலப் பொருளாதாரத்தைத் தீர்மானிக்கும் தலைமுறை மாற்றம்.