/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ போதை மாத்திரை விற்பனை 'கில்லாடி' வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:00 AM
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அவிநாசி: அவிநாசி மற்றும் திருமுருகன்பூண்டியில், வலி நிவாரண மாத்திரை விற்பனை நடப்பதாக, போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.
விசாரணையில், திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி, பாலாஜி நகரைச் சேர்ந்த சஞ்சீவனின் மகன் மனோஜ், 24 என்பவரை நேற்று போலீசார் கைது செய்தனர். கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக ஆன்லைனில், வலி நிவாரண மாத்திரைகளை ஆர்டர் செய்து, இவர் விற்பனை செய்து வந்தது தெரியவந்தது. 100-க்கும் மேற்பட்ட வலி நிவாரண மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, மனோஜ் கைது செய்யப்பட்டார்.