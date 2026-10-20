சினிமா பார்த்து திரும்பிய வாலிபர் விபத்தில் பலி

ADDED : அக் 16, 2026 07:56 PM
திருப்பூர்: கரூர் மாவட்டம், சின்னதாராபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் மகேஷ், 24. இறைச்சிக் கடை உரிமையாளர். இவரது நண்பர்கள் கன்னிவாடியைச் சேர்ந்த சந்தோஷ், 20; மனோஜ், 18; உத்திரப்பிரகாஷ், 26; ஷாம், 19. இவர்கள் ஐந்து பேரும் காரில் வெள்ளகோவிலுக்கு, ‘ஜெயிலர் 2’ படம் பார்க்க நேற்று முன்தினம் வந்தனர்.
படம் பார்த்துவிட்டு, அதே இரவு கன்னிவாடி நோக்கிக் காரில் புறப்பட்டனர். வெள்ளகோவில்–மூலனுார் சாலையில், மடாமேடு என்ற இடத்தில் சாலையோரம் நின்றிருந்த லாரி மீது கார் நிலைதடுமாறி மோதியது. இதில், காரில் பயணித்த ஐந்து பேரும் காயமடைந்தனர்.
அக்கம்பக்கத்தினர் அவர்களை மீட்டு, திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி மகேஷ் நேற்று காலை உயிரிழந்தார். மற்ற நான்கு பேரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். வெள்ளகோவில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.