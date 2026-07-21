தொழிலாளிக்கு கத்திக்குத்து: வாலிபருக்கு 7 ஆண்டு சிறை
தொழிலாளிக்கு கத்திக்குத்து: வாலிபருக்கு 7 ஆண்டு சிறை
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:47 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
திருப்பூர்:திருப்பூரில், பனியன் தொழிலாளியை கத்தியால் குத்திய வாலிபருக்கு, ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து கோர்ட் தீர்ப்பளித்தது.
திருப்பூர், எம்.எஸ். நகரை சேர்ந்தவர் பழனிசாமி, 45. பனியன் தொழிலாளி. இவருக்கும், கோல்டன் நகரை சேர்ந்த கார்த்திக், 35 என்பவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்தது. கடந்த 2019 மார்ச் 24ம் தேதி எம்.எஸ். நகரில் பழனிசாமியை கத்தியால் கார்த்திக்கை குத்தி கொல்ல முயன்றார். அதிர்ஷ்டவசமாக காயத்துடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று உயிர் பிழைத்தார். இதுகுறித்து வடக்கு போலீசார் கொலை முயற்சி வழக்கு பதிந்து கார்த்திகை கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கு விசாரணை திருப்பூர் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் கோர்ட்டில் நடந்தது. குற்றவாளி கார்த்திக்கு, ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை, 4 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நீதிபதி மோகனவள்ளி தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் வக்கீல் பிரசன்ன வெங்கடேஷ் ஆஜரானார்.