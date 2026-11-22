உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற அரசு நடவடிக்கை யுவசேனா வலியுறுத்தல்
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற அரசு நடவடிக்கை யுவசேனா வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 21, 2026 07:58 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:52 PM
திருப்பூர்: திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை நிறைவேற்ற வேண்டுமென, யுவசேனா வலியுறுத்தி உள்ளது.
இது குறித்து, யுவசேனா மாநில தலைவர் திருமுருக தினேஷ் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் உரிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. இந்தியா மதச்சார்பற்ற நாடு. இங்கு மத மோதல்கள் இல்லை. அனைத்து மதத்தினரும் ஒற்றுமையாகவே வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வை ஹிந்துக்கள் கொண்டாடும் பண்டிகையாகக் கருதியும், மத ரீதியான மோதல் அல்லது கருத்து வேறுபாடு ஏற்படக்கூடாது என்ற நோக்கிலும் உச்சநீதிமன்றம் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றும் வகையில் உரிய பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகளை ஏற்படுத்தி, இந்த நிகழ்வை நடத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.