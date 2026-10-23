தி.மு.க., - எம்.பி., வீடு, குவாரியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
தி.மு.க., - எம்.பி., வீடு, குவாரியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
ADDED : செப் 26, 2026 03:49 AM
ADDED : செப் 26, 2026 03:49 AM
தி.மலை: திருவண்ணாமலை லோக்சபா தொகுதி, தி.மு.க., -- எம்.பி., அண்ணாதுரை வீடுகளில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டு, முக்கிய ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம், தேவனாம்பட்டுவைச் சேர்ந்தவர் தொழிலதிபரும், தி.மு.க., -- எம்.பி.,யுமான அண்ணாதுரை. இவர், திருவண்ணாமலையில் வேங்கிக்கால் பகுதியில் தென்றல் நகரில் உள்ள, வீட்டின் முதல் மாடியில், குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்.
விசாரணை
இவருக்கு சொந்தமான கட்டுமான நிறுவனத்தின் அலுவலகம், வீட்டின் தரை தளத்தில் இயங்கி வருகிறது. மேலும், இவருக்கு சொந்தமான கல்குவாரி, செங்கம் சாலையில் உள்ளது.
நேற்று காலை, 8:00 மணியளவில், 16 பேர் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார், திருவண்ணாமலையில் உள்ள வீடு, தேவனாம்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள வீடு மற்றும் கல் குவாரியில் ஒரே நேரத்தில் சோதனையை தொடங்கினர்.
அப்போது, அவர் வசிக்கும் வீடு மற்றும் கல் குவாரியில் முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினர்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், திருவண்ணாமலை அடுத்த, மலப்பாம்பாடி பகுதியில், விவசாயிகளுக்கு கரும்பு பாக்கி தொகை வழங்கப்படாமல் மூடப்பட்ட, அருணாச்சலம் சர்க்கரை ஆலை ஏலத்திற்கு வந்தபோது, முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர், அவற்றை பினாமி பெயர் மூலம் குறைந்த விலைக்கு ஏலம் எடுத்தார்.
அதன்பின், அவற்றை இடித்து அகற்றி, மலப்பாம்பாடி ஏரியில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மண்ணை, தி.மு.க., - எம்.பி., அண்ணாதுரைக்கு சொந்தமான கட்டுமான நிறுவனத்தின் மூலம் எடுத்து வந்து சமன் செய்து, அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலினை அழைத்து அங்கு, 10 மாவட்ட பூத் கமிட்டி முகவர்களை வரவழைத்து மாநாடு நடத்தப்பட்டது.
ஆவணங்கள்
இந்த மாநாட்டு திடலில்தான், அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நினைவு பரிசாக வெள்ளி நாற்காலி வழங்கப்பட்டது. ஏரி மண் நிரப்பி சமன் செய்த இடத்தின் தற்போதைய மதிப்பு, 1,000 கோடி ரூபாயாகும்.
இந்நிலையில், மலப்பாம்பாடி ஏரியில் அறப்போர் இயக்கம் சார்பில், அனுமதியின்றி பல கோடி ரூபாய் மண் கடத்தியுள்ளதாக, முன்னாள் அமைச்சர் வேலு மீது, சென்னை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகத்தில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் புகார் அளித்தனர்.
அதன் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நேற்று தி.மு.க., - எம்.பி., அண்ணாதுரைக்கு சொந்தமான வீடு மற்றும் கட்டுமான நிறுவன அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் நிலையில், முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றியுள்ளனர்.
இது, தி.மு.க.,வினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.