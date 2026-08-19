தி.மலை கிரிவலப்பாதையில் ஆக்கிரமிப்பு: கடைகள் அகற்றத்தை கண்டித்து மறியல்
தி.மலை கிரிவலப்பாதையில் ஆக்கிரமிப்பு: கடைகள் அகற்றத்தை கண்டித்து மறியல்
ADDED : ஆக 12, 2026 09:58 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதையில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றப்பட்டதை கண்டித்து, இரு இடங்களில், வியாபாரிகள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் பின்புறமுள்ள, 14 கி.மீ., கிரிவல பாதையில் தினமும் பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும், பவுர்ணமி நாட்களில், பல லட்சம் பக்தர்களும், கிரிவலம் செல்கின்றனர்.
பக்தர்களுக்கு வசதியாக சாலையின் இரு புறங்களிலும் நடைபாதைகள் உள்ளன. அதை சாலையோர கடை வியாபாரிகள் ஆக்கிரமித்து கடை அமைத்துள்ளதால், பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்லும்போது நடந்து செல்ல சிரமமாக உள்ளது.
இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் வழக்கின் படி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சாலையோர கடைகளை அகற்ற உத்தரவிட்டிருந்தது. அதை செயல்படுத்தும் விதமாக நெடுஞ்சாலைத்துறை, அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் நிர்வாகம், வருவாய்த்துறை மற்றும் போலீசார் இணைந்து சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்றும் பணியில் நேற்று ஈடுபட்டனர்.
இதனால், சாலையோரஆக்கிரமிப்பு கடை வியாபாரிகள், 30 ஆண்டுகளாக நாங்கள் சாலையோரத்தில் வியாபாரம் செய்து வருகிறோம். எனவே, எங்களுக்கு மாற்றுவழி ஏற்பாடு செய்யாமல், கடையை அகற்றுவது கண்டிக்கத்தக்கது எனக்கூறி, கிரிவலப்பாதையில் ரமணர் ஆசிரமம் அருகிலும், சின்னக்கடை தெருவிலும் மறியலில் ஈடுபட்டனர். திருவண்ணாமலை மேற்கு மற்றும் டவுன் போலீசார் அவர்களிடம் பேச்சு நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறி, மறியலை கைவிட செய்தனர்.