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2 சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தல்

2 சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தல்

ADDED : ஆக 12, 2026 08:09 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 08:09 PM

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வந்தவாசி : திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசி அடுத்த தெய்யார் கிராமத்தில், ஏரிக்கரையில், 30க்கும் மேற்பட்ட சந்தன மரங்கள், 15 வயது முதல், 30 வயதிலான மரங்கள் உள்ளன. நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, அடையாளம் தெரியாத கும்பல், 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான, இரு சந்தன மரங்களை வெட்டி கடத்தி சென்றுள்ளது.

நேற்று ஏரிக்கரையோரம் ஆடு மேய்க்க சென்றவர்கள் சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தப்பட்டிருப்பதை பார்த்து, போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தெய்யார் போலீசார், அப்பகுதியிலுள்ள, 'சிசிடிவி' கேமரா காட்சி கொண்டு விசாரித்து வருகின்றனர்.

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