/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவண்ணாமலை/ மின்சாரம் பாய்ந்து 25 ஆடுகள் பலி
ADDED : ஆக 02, 2026 11:59 PM
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ஆரணி: ஆரணி அருகே மின் கம்பி அறுந்து விழுந்து, மின்சாரம் பாய்ந்ததில், 25 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி, மருசூர் கிராத்தைச் சேர்ந்தவர் பிச்சாண் டி, 40. இவரது மனைவி மலர், 36. இவர்கள், வீட்டின் பின்புறம் தகரத்தால் ஆன கொட்டகை அமைத்து, அதில், 25க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை வளர்த்தனர். நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, ஆரணியி ல் பலத்த சூறாவளியுடன் மழை பெய்தது.
இதில், பிச்சாண்டி வீட்டின் அரு கே உள்ள மின் கம்பத்திலிருந்து, மின் கம்பி அறுந்து, ஆட்டு கொட்டகை மீது விழுந்ததில், மின்சாரம் பாய்ந்து, 25 ஆடுகள் பலியாகின.
தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலத்தில் மின் கம்பி அறுந்து விழுந்திருந்த குளத்தில், தண்ணீர் குடிக்க இறங்கிய, 50 எருமை மாடுகள், மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தன.