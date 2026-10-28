3 பள்ளி மாணவியர் மாயம் திருவண்ணாமலையில் பரபரப்பு

ADDED : அக் 28, 2026 02:42 AM
தண்டராம்பட்டு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தண்டராம்பட்டு அடுத்த தரடாப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த தொழிலாளி அசோக்குமார், 38. இவரது மனைவி ஜோதி, 33. இவர்கள் மகள்கள் மகாலட்சுமி, 15, மகேஸ்வரி, 14. இருவரும் தண்டராம்பட்டு அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 10 மற்றும், 9ம் வகுப்பு படிக்கின்றனர்.
அசோக்குமாரும், ஜோதியும், கேரளாவில் கூலிவேலை செய்வதால், தரடாப்பட்டில் உள்ள அசோக்குமாரின் தாய் உண்ணாமலை கண்காணிப்பில், பள்ளி சென்று வந்தனர். மேலும், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரத்தில், அசோக்குமாரின் தங்கை உள்ளார். இவரது மகள் நித்யா, 13. இவரும், உண்ணாமலை கண்காணிப்பில், 8ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
நேற்று முன்தினம் மகாலட்சுமி, மகேஸ்வரி, நித்யா ஆகிய மூவரும், தண்டராம்பட்டில் உள்ள வீட்டிலிருந்த நிலையில், மாலை, 4:00 மணியளவில் மாயமாகினர். தண்டராம்பட்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.