ஆந்திராவிலிருந்து காரில் 6 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்த 4 பேர் கைது
ஆந்திராவிலிருந்து காரில் 6 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்த 4 பேர் கைது
UPDATED : அக் 15, 2026 06:30 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:46 PM
செய்யாறு: செய்யாறு அருகே, ஆந்திராவிலிருந்து கஞ்சா கடத்தி வந்த, 4 பேரை போலீசார் கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து, 6 கிலோ கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு கலால் போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு, செய்யாறு - கொருக்கை சாலையில் வெள்ளை கிராமம் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு சவுக்கு தோப்பு பகுதியில் நின்றிருந்த காரை போலீசார் சோதனை செய்ததில், அதில், கஞ்சா பொட்டலங்கள் இருந்நதை கண்டுபிடித்தனர்.
மேலும் காரில் இருந்தவரை பிடித்து விசாரித்ததில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், உத்திரமேரூரை சேர்ந்த சிங்காரகுமரன், 22, என்பதும், இவர், ஆந்திராவிலிருந்து கஞ்சாவை கடத்தி வந்து, அப்பகுதியை சேர்ந்த தமிழ், 20, முருகன், 22, மனோஜ், 19, ஆகியோர் மூலமாக விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து சிங்கார குமரன் உள்ளிட்ட, 4 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்த, 6 கிலோ கஞ்சா, 3 பைக் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.