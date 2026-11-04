தீப திருவிழா கண்காணிப்புக்கு 700 ஏ.ஐ., கேமரா பொருத்தம்
தீப திருவிழா கண்காணிப்புக்கு 700 ஏ.ஐ., கேமரா பொருத்தம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:14 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் தீப திருவிழா, வரும் 15ல், கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது. விழா, 10 நாட்கள் நடக்கும். 10ம் நாள் விழாவில், 2,668 அடி உயர அண்ணாமலையார் மலை மீது மஹா தீபம் ஏற்றப்படும்.
விழாவை காண பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, 35 லட்சம் பக்தர்கள் வருகை தருவர். விழா முன்னேற்பாடு பணிகளை கவனிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கண்ணன் தலைமையில் குழு அமைத்து கண்காணித்து வருகிறது.
பாதுகாப்பு பணிக்காக, கோவில் வளாகம் மற்றும் நகரின் முக்கிய பகுதி, கிரிவலப்பாதை உள்ளிட்ட இடங்களில், 700 ஏ.ஐ., கேமரா பொருத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. கோவில் தங்க கொடி மரம் உள்ள, 3ம் பிரகாரத்தில் மட்டும், 60 ஏ.ஐ., கேமராக்கள் பொருத்தப்பட உள்ளன.
குற்றச்செயல்களை தடுக்க, குற்றவாளிகள் பட்டியலில் உள்ளவர்கள், காவல் துறை சர்வருடன் இணைக்கப்பட்டு, தற்போது பொருத்தப்படும் ஏ.ஐ., கேமராவுடன் இணைத்து கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோவில் வளாகத்தில், 15க்கும் மேற்பட்ட, 360 டிகிரி சுழலும் கேமரா பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட உள்ளது.