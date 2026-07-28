/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவண்ணாமலை/ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியால் சிக்கிய காமுகன்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:48 AM
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ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அரசு பள்ளியில் ஜூலை 23ல், எட்டாம் வகுப்பு மாணவியருக்கு, நல்ல தொடுதல், கெட்ட தொடுதல் குறித்த விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது.
அப்போது, 13 வயதுடைய, எட்டாம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர், ஆசிரியையிடம், 'நான், 2021ல் இதே பள்ளியில், மூன்றாம் வகுப்பு படித்தபோது, ஒருவர் என் கையை பிடித்து, அவர் வீட்டிற்கு இழுத்துச்சென்று பலாத்காரம் செய்தார். இதை, ஐந்தாண்டுகளாக யாரிடம் சொல்வது என தெரியாமல் தவித்தேன்' என, கூறினார்.
அதிர்ச்சியடைந்த ஆசிரியை, மாணவியின் தாயை அழைத்து, விஷயத்தை கூறினார்.
மாணவியின் தாய் புகார் படி, ஆரணி மகளிர் போலீசார், மாணவியை பலாத்காரம் செய்த, ஆரணி டவுன், கொசப்பாளையத்தை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி அய்யப்பன், 42, என்பவரை நேற்று, போக்சோவில் கைது செய்தனர்.