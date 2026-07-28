இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில் வழிபட நிர்வாகம் கட்டுப்பாடு
இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில் வழிபட நிர்வாகம் கட்டுப்பாடு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:49 AM
தி.மலை: திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் உள்ள இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில், கடந்த, 25ம் தேதி, உடல் பருமனான ஆந்திர பக்தர் மணிக்குமார், 36, உள்ளே சென்று வந்த போது, நுழைவாயிலில் சிக்கி, மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு பலியானார். இதேபோன்று, நேற்று முன்தினம் சிக்கிய ஒரு பெண் பக்தர் மீட்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து, கோவில் நிர்வாகம், பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்த கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.
பவுர்ணமி நாட்களை தவிர்த்து, மற்ற நாட்களில், காலை, 6:00 மணி முதல் இரவு, 8:00 மணி வரை மட்டுமே அங்கு வழிபட பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர்.
உடல் பருமனானவர்கள், உடல் நலக்குறைவு உள்ளவர்கள், வயது முதிர்ந்தவர்கள் உள்ளே செல்ல அனுமதியில்லை என, அதற்கான அறிவிப்பு பலகை, கோவில் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மார்பளவு ஒரு அடி அகலம் கொண்ட நபர்கள் மட்டுமே, கோவிலினுள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவர் என அறிவித்து, கோவில் செல்லும் நுழைவாயிலிலேயே தடுப்பு வைத்து, ஒரு அடி மார்பளவு கொண்ட நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.