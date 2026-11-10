போதையில் போலீசை தாக்கிய மற்றொரு போலீஸ்காரர் கைது

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ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM
சேத்துப்பட்டு: மது போதையில் போலீஸ்காரரை தாக்கி, அவரது வாகனம் மீது கல்வீசி தாக்கிய மற்றொரு போலீஸ்காரர் உட்பட, 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தேவிகாபுரம் அடுத்த நரசிங்கபுரத்தை சேர்ந்தவர் ரஜினி, 23. இவர், வந்தவாசி வடக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போலீஸ்காரராக பணிபுரிகிறார். இவரது நண்பர்கள், அதே கிராமத்தை சேர்ந்த பரசுராமன், 35, சக்தி 34, ரமேஷ், 44. இவர்கள், 4 பேரும் நேற்று முன்தினம் நரசிங்கபுரம் சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் மது குடித்தனர். போதை தலைக்கு ஏறியதால், டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்றவர்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்த போலீஸ்காரர் கோபி, காரில் அங்கு சென்றார்.
தகராறில் ஈடுபட்டவர்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த முயன்றார். ஆத்திரமடைந்த ரஜினி உள்ளிட்ட 4 பேரும், கோபியை தாக்கினர். போலீஸ் ஜீப் மீது கற்களை வீசி தாக்கி கண்ணாடிகளை உடைத்தனர். சேத்துப்பட்டு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, ரஜினி உள்ளிட்ட, 4 பேரையும் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.