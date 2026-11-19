திருவண்ணாமலை மகாதீப திருவிழாவில் கோவில் ஓதுவார் மட்டுமே பாட வேண்டும்: பாரத் இந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்
திருவண்ணாமலை மகாதீப திருவிழாவில் கோவில் ஓதுவார் மட்டுமே பாட வேண்டும்: பாரத் இந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 18, 2026 06:14 PM
சென்னை: ‘திருவண்ணாமலை மகாதீப திருவிழாவில் பாடுவதற்கு, கோவில் ஓதுவார்களுக்கு மட்டுமே, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அனுமதி அளிக்க வேண்டும்’ என, பாரத் ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தி உள்ளது.
அந்த அமைப்பின் சென்னை மாவட்டத் தலைவர் சதீஷ், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் அளித்துள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
திருச்செந்துார் சூரசம்ஹார விழாவில் பாடிய பாடகர் வேல்முருகன், ‘தமிழக முதல்வருக்கு அரோகரா, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கு அரோகரா’ என கூறினார். பாடகர் புஷ்பவனம் குப்புசாமி, ‘நம் தமிழக முதல்வர் வேலெடுத்து பகை முடித்து’ என பாடினார். இவை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதோடு, ஹிந்துக்கள் மனதை வேதனை அடையச் செய்தது.
தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களில், ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை சார்பில், ஓதுவார்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தினமும் கோவில்களில், இறைவனின் புகழையும், புராணங்களையும் பாடலாக பாடி வருகின்றனர்.
திருவண்ணாமலையில் வரும் 24ம் தேதி, கார்த்திகை மகாதீப திருவிழா நடக்க உள்ளது. அன்று, கோவில் ஓதுவார்கள் மட்டுமே பாட, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை அனுமதிக்க வேண்டும். தினமும் இறைவனின் புகழ் பாடுவோர், ஒருநாளும் தனிமனித புகழை பாட மாட்டார்கள். எனவே, ஓதுவார்கள் தவிர, வேறு யாரையும் பாட அனுமதிக்க கூடாது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.