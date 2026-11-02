டிரான்பார்மரை சீரமைக்க லஞ்சம் மின்வாரிய அலுவலகம் முற்றுகை
டிரான்பார்மரை சீரமைக்க லஞ்சம் மின்வாரிய அலுவலகம் முற்றுகை
UPDATED : நவ 01, 2026 09:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
தண்டராம்பட்டு: டிரான்ஸ்பார்மரை சீரமைக்க ஊழியர்கள், 45 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதால், விவசாயிகள், மின் வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கிளியப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த, 23 விவசாயிகளுக்கு மின்சாரம் செல்லக்கூடிய மின்சார டிரான்ஸ்பார்மர், 20 நாட்களுக்கு முன் இடி தாக்கி பழுதடைந்தது. இவற்றை சீரமைக்க பெருந்துறைப்பட்டு மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு சென்று, விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர்.
அங்கிருந்த அதிகாரிகள், 45 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டனர். விவசாயிகள், 20 ஆயிரம் ரூபாய் வசூலித்து கொடுத்தனர். அதை பெற்று கொண்ட மின் ஊழியர்கள், ‘இப்பகுதியில், 11 மின்சார டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதடைந்துள்ளது. அதனால், உங்கள் டிரான்ஸ்பார்மர் பழுது பார்க்க, கால தாமதமாகும்’ என்றனர்.
இதில், ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள், பெருந்துறைப்பட்டு மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். வாணாபுரம் போலீசார், மின் ஊழியர்கள் பேச்சு நடத்தி, டிரான்ஸ்பார்மரை, விரைவில் சரி செய்து தருவதாக கூறினர். இதையடுத்து, விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர்.