கிணறு துார்வாரும் பணியை கவனித்த கான்ட்ராக்டர் பலி

UPDATED : நவ 01, 2026 09:32 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
பெரணமல்லுார்: பெரணமல்லுார் அருகே, கிணறு துார்வாரும் பணியை மேற்பார்வை செய்த கான்ட்ராக்டர் வேலன், 45, கிணற்றில் விழுந்து பலியானார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், பலகண்டபுத்துாரை சேர்ந்தவர் வேலன். கிணறு வெட்டும் பணிக்கு ஆட்கள் அனுப்பும் கான்ட்ராக்டர். மேல்மட்டை விண்ணமங்கலம் பகுதியில் உள்ள ஒரு விவசாய கிணற்றில், துார்வார கூலி ஆட்களை இன்று (நவ.,1) அனுப்பினார்.
கிணறு அருகே நின்று பணிகளை வேலன் மேற்பார்வை செய்தபோது, மண் வாரும் கிரேன் இரும்பு பக்கெட் மோதியதில், நிலைத்தடுமாறி கிணற்றில் விழுந்தார். இதில், படுகாயமடைந்த வேலனை அங்கிருந்த தொழிலாளர்கள் மீட்டு, நாவல்பாக்கம் ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தில் சேர்த்தனர்.
பரிசோதித்த டாக்டர்கள், வரும் வழியிலேயே வேலன் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். பெரணமல்லுார் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.