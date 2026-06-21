தீபாவளி சீட்டு நடத்தி மோசடி ரூ.20 லட்சம் சுருட்டிய தம்பதி
தீபாவளி சீட்டு நடத்தி மோசடி ரூ.20 லட்சம் சுருட்டிய தம்பதி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:26 PM
தி.மலை: தீபாவளி சீட்டு நடத்தி, 20.87 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த தம்பதியான சக்திவேல், 43, சத்யா, 38, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவண்ணாமலையை சேர்ந்தவர் சக்திவேல், இவரது மனைவி சத்யா. இவர்கள், 2024ல் நடத்திய தீபாவளி சீட்டில், திருவண்ணாமலை, வேங்கிக்கால், ஓம் சக்தி நகரை சேர்ந்த இந்திரா, 45, என்பவர் சேர்ந்தார்.
மேலும், 78 பேரை சீட்டில் சேர்த்து விட்ட இந்திரா, 10.87 லட்சம் ரூபாயை வசூலித்து, சக்திவேல் - சத்யா தம்பதியிடம் கொடுத்தார்.
கடந்த, 2025 ஏப்ரலில், இந்திராவிடம், புதிதாக தொழில் தொடங்க போவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால், லாபம் தருவதாக தம்பதியினர் கூறினர். நம்பிய இந்திரா, 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தார்.
பணத்தை பெற்ற தம்பதி, தீபாவளி சீட்டு பரிசு பொருட்கள் மற்றும் இந்திரா கொடுத்த, 10 லட்சம் ரூபாய் என, எதையும் தராமல் அலைக்கழித்ததோடு, இந்திராவுக்கு கொலை மிரட்டலும் விடுத்தனர்.
திருவண்ணாமலை எஸ்.பி., அலுவலகத்தில், இரு மாதங்களுக்கு முன், இந்திரா அளித்த புகார் படி, மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குபதிந்து, சக்திவேல், சத்யா ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர்.