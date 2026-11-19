தீப திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் அமைச்சர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம்
தீப திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் அமைச்சர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:52 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் நடக்கும் தீப திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்த கூட்டம் அறநிலையத்தறை அமைச்சர் தலைமையில் நடந்தது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் தீப திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு கூட்டம் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தலைமையில் நடந்தத. கலெக்டர் வந்தனா கார்க், போலீஸ் எஸ்.பி., உதயகுமார் மற்றும் அனைத்த துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில், பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வருகை தரும் பக்தர்களுக்கு, 25 தற்காலிக பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைத்து கூடுதல் பஸ்கள் இயக்குவது, 155 தற்காலிக கார் பார்க்கிங் வசதி செய்தல். கோவில் வளாகம், மாட வீதிகள், கிரிவலப்பாதை என பக்தர்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் தேவையான போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்தல், 368 இடங்களில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி செய்தல், 269 இடங்களில் கழிவறை வசதி செய்தல், கோவில் வளாகத்தில், 5 மருத்துவ முகாம், கோவில் வெளியே மற்றும் கிரிவலப்பாதையில், 120 மருத்துவ முகாம்கள் அமைத்தல், உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேலும், கோவிலினுள் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய ஆன் லைன் முறையில் குளறுபடியில்லாமல் அனுமதித்தல் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.