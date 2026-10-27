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நகையை பறிக்க தாக்கியபோது படுகாயமடைந்த மூதாட்டி சாவு
நகையை பறிக்க தாக்கியபோது படுகாயமடைந்த மூதாட்டி சாவு
ADDED : அக் 27, 2026 06:49 AM
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சேத்துப்பட்டு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு அடுத்த முருகனந்தல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தேசிங்கு, 70. பார்வையற்றவர். இவரது மனைவி முருவம்மாள், 66. இவர்களுக்கு, இரு மகன்கள். இருவரும் குடும்பத்துடன் வெளியூரில் வசிக்கின்றனர்.
அக், 12ம் தேதி முருவம்மாள் வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது, அதே கிராமத்தை சேர்ந்த சேட்டு, 42, என்பவர், முருவம்மாளை தாக்கி, அவர் அணிந்திருந்த தோடு, மூக்குத்தி உட்பட அரை சவரன் நகை மற்றும் 5,000 ரூபாயை பறித்து சென்றார்.
இதில் முருவம்மாள் பலத்த காயமடைந்தார். அவரை, அவரது மகன் வேல்முருகன் மீட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் முருவம்மாள் உயிரிழந்தார். வேல்முருகன் புகார்படி, சேத்துப்பட்டு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.