கிணற்றில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் சடலமாகவும், பெண் உயிருடனும் மீட்பு
கிணற்றில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் சடலமாகவும், பெண் உயிருடனும் மீட்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 10:47 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:19 PM
ஆரணி: ஆரணி அருகே, கிணற்றில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். மேலும் பெண் ஒருவர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அடுத்த அரையாளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முன்னாள் ராணுவ வீரர் பரசுராமன், 55. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு, 7:00 மணியளவில், வீட்டில் இருந்து பைக்கில் சென்றவர் மீண்டும் திரும்பவில்லை. அவரது குடும்பத்தினர் தேடி சென்றபோது தச்சூர் சாலையில் உள்ள, கிணற்றின் அருகே பரசுராமனின் பைக் இருந்தது. இதையடுத்து ஆரணி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு கிணற்றில் தேடியபோது, பரசுராமன் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார்.
மேலும் அதே கிணற்றில் உள்ள படியில், 40 வயது பெண் இருந்தார். அவரை தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர். ஆரணி தாலுகா போலீசார் விசாரித்ததில், மீட்கப்பட்ட பெண், சேத்துப்பட்டு அடுத்த நெடுங்குணம் கிராமத்தை சேர்ந்த சிவக்குமார் மனைவி இந்திரா, 40, என்பதும், அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு பல இடங்களில் சுற்றி திரிந்ததும் தெரியவந்தது. மேலும், பரசுராமன் கிணற்றின் கரையில் அமர்ந்து மது குடித்துள்ளார். அப்போது தவறி விழுந்து இறந்தாரா அல்லது இந்திரா தள்ளி விட்டாரா என, பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.