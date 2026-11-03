அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் உயர்நீதிமன்ற குழு ஆய்வு

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ADDED : நவ 02, 2026 08:19 PM
திருவண்ணாமலை: தீப திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அமைத்த குழுவினர் இன்று (நவ.,2) ஆய்வு செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழா வரும் நவ., 15ல், கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நவ., 24ல், 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் மஹா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.
விழாவிற்கு பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, 35 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கோவிலின் வடக்கு பக்கமுள்ள அம்மணி அம்மன் கோபுரம் எதிரில், காலியாக உள்ள, கோவிலுக்கு சொந்தமான, 25 ஆயிரம் சதுரஅடி இடத்தில் தீப திருவிழாவிற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தற்காலிகமாக காத்திருப்பு கூடம், பொருட்கள் வைக்குள் அறை, கழிப்பறைகள் போன்றவற்றை போர்க்கால அடிப்படையில் அமைத்து, அதன் நடவடிக்கை குறித்து, வரும் நவ., 10க்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும், பக்தர்களுக்கு செய்து வரும் முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, ஓய்வு பெற்ற பஞ்சாப் - ஹரியானா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கண்ணன் தலைமையில், அறநிலையத்துறை ஓய்வு பெற்ற இணை ஆணையர் ஜெயராமன், மற்றும் உள்ளூர் முக்கிய பிரமுகர் முத்து கிருஷ்ணன், உள்ளிட்டோர் அடங்கிய உயர் மட்ட குழுவை அமைத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதனடிப்படையில், இந்த குழு இன்று கோவிலில் தீப திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தது. ஆய்வின் அறிக்கையை, திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிபதி வாயிலாக உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
ஆய்வின்போது, கோவில் இணை ஆணையர் பரணிதரன், மாவட்ட நீதிபதி சுமதி சுமதி சாய் பிரியா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.