/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவண்ணாமலை/நீண்ட நேரம் போன் பேச்சு மனைவியின் வாயை வெட்டிய கணவர் கைது
நீண்ட நேரம் போன் பேச்சு மனைவியின் வாயை வெட்டிய கணவர் கைது
நீண்ட நேரம் போன் பேச்சு மனைவியின் வாயை வெட்டிய கணவர் கைது
UPDATED : அக் 16, 2026 10:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:19 PM
அ நிறம் | அளவு
ஆரணி: மொபைல்போனில் நீண்ட நேரம் பேசிய மனைவி தேவிகா, 40, என்பவரின் வாயை, கத்தியால் வெட்டிய கணவர் ஏழுமலை, 48, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், களம்பூர் அடுத்த பாலம்பாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விவசாயி ஏழுமலை. இவரது மனைவி தேவிகா. நேற்று முன்தினம் இரவு, வீட்டில், தேவிகா நீண்ட நேரம் மொபைல்போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
இதில் ஆத்திரமடைந்த ஏழுமலை, அவரை கண்டித்தார். அப்போது, இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. ஆத்திரமடைந்த ஏழுமலை, கத்தியால் தேவிகாவின் வாயை வெட்டினார். பலத்த காயமடைந்த அவரை, அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, வேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். களம்பூர் போலீசார் விசாரித்து, ஏழுமலையை கைது செய்தனர்.