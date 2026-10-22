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ஜவ்வாதுமலை நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்த நீதிபதியின் 3 பவுன் நகை மாயம்
ஜவ்வாதுமலை நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்த நீதிபதியின் 3 பவுன் நகை மாயம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:43 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:37 PM
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திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அடுத்த ஜவ்வாதுமலை நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்த நீதிபதியின், 3 பவுன் நகை மாயமானது குறித்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானியை சேர்ந்த மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதிபதி மோகனகிருஷ்ணன். இவர் தன் குடும்பத்துடன், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஜவ்வாதுமலைக்கு சுற்றுலா வந்தார்.
கடந்த, 20ம் தேதி மாலை, 4:30 மணியளவில் ஜவ்வாதுமலையிலுள்ள நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்தார். அப்போது அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த, 3 பவுன் செயின் தண்ணீரில் அடித்து செல்லப்பட்டது. தேடி பார்த்தும் கிடைக்காததால், அதிர்ச்சியடைந்த அவர் புகார் படி, ஜவ்வாதுமலை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.