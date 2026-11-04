மாஜி அமைச்சர் வேலு வழக்கு மலப்பாம்பாடி ஏரியில் குழு ஆய்வு
மாஜி அமைச்சர் வேலு வழக்கு மலப்பாம்பாடி ஏரியில் குழு ஆய்வு
ADDED : நவ 03, 2026 04:19 AM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அடுத்த மலப்பாம்பாடி ஏரியில் மண் அள்ளிய விவகாரம் குறித்து, முன்னாள் அமைச்சர் வேலு மற்றும் அவரது மகன் குமரன் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், நேற்று மலப்பாம்படி ஏரியில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை குழுவினர் மலப்பாம்பாடி ஏரியில் ஆய்வு செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், திருவண்ணாமலையில், 2025 டிச., 14ல் நடந்த தி.மு.க., வடக்கு மண்டல இளைஞரணி மாநாட்டு திடலை சமன் செய்ய, மலப்பாம்பாடி ஏரியிலிருந்து, அனுமதியின்றி, 8 ஏக்கர் பரப்பில், மண் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதாகவும், இதனால், அரசுக்கு, 8.22 கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும், அறப்போர் இயக்கம் சார்பில், முன்னாள் அமைச்சர் வேலு, அவரது மகன் குமரன், ஆகியோர் மீது, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரியும், முன்ஜாமின் கோரியும், வேலு, மற்றும் அவரது மகன் குமரன் ஆகியோர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தனர். விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், மனுதாரர்களுக்கு வழக்கை விசாரிக்க இடைக்காத தடை விதிக்க மறுத்து, வேலு முதியவர் என்பதால், அவர் மீது உடனடியாக, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம் என, அரசு தரப்புக்கு வாழ்மொழியாக அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், இந்த வழக்கு அடுத்த கட்ட விசாரணை நவ., 6ம் தேதிக்கு வர உள்ளது. விசாரணையின்போது, அடுத்த கட்ட விசாரணை குறித்து நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிக்க, நேற்று மலப்பாம்பாடி ஏரியில் எவ்வளவு மண் அள்ளப்பட்டது உள்ளிட்ட விவரங்களை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், வருவாய்த்துறை சார்பில், ஆர்.டி.ஓ., செல்வம், மாநகராட்சி துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய குழுவினர் நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.