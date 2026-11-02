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இரும்பு தடியால் பெண்ணை தாக்கிய 'மாஜி' ராணுவ வீரர் கைது
இரும்பு தடியால் பெண்ணை தாக்கிய 'மாஜி' ராணுவ வீரர் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
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ஆரணி: ஆரணி அருகே, இரும்பு தடியால் பெண்ணை தாக்கிய 'மாஜி' ராணுவ வீரர் நாகப்பன், 60, கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கண்ணமங்கலம் அடுத்த, ரெட்டிப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் நாகப்பன்; முன்னாள் ராணுவ வீரர். அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் ராமசாமி மனைவி ரமணி, 50. இவர், நாகப்பனுக்கு சொந்தமான காலி மனையில் நேற்று (அக்.,31) நடந்து சென்றார்.
அங்கு வந்த நாகப்பன், 'என் காலி மனை வழியாக எதற்கு செல்கிறாய்' எனக்கூறி ஆபாசமாக திட்டி, திடீரென இரும்பு தடியால் தாக்கினார். இதில் காயமடைந்த ரமணியை, அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு, ஆரணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
நாகப்பனை இன்று (நவ.,1) கைது செய்து, கண்ணமங்கலம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.