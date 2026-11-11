மருத்துவ கல்லுாரி பேராசிரியர் பாலியல் புகாரில் இடமாற்றம்
மருத்துவ கல்லுாரி பேராசிரியர் பாலியல் புகாரில் இடமாற்றம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:50 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM ADDED : நவ 05, 2026 07:50 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவ கல்லுாரி பேராசிரியர் சோஷி, 52, பாலியல் புகாரில், இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பணிபரிந்தவர் முதுநிலை மருத்துவ பேராசிரியர் சோஷி. இவர் மீது, நர்சிங் படிக்கும் மாணவி ஒருவர், எஸ்.பி., அலுவலகம், முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் பாலியல் புகார் அளித்தார்.
திருவண்ணாமலை போலீசார், வழக்கு பதிந்து, சோஷியை கைது செய்ய மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது, அவர், மயங்கி விழுந்து, அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டார்.
திடீரென, ஜோஷி, மதுரைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆனவர், போலீசாரிடம் தெரிவிக்காமல், அங்கிருந்து தப்பி சென்று விட்டார்.
இதுகுறித்து, மாணவிக்கு ஆதரவாக உழவர் உரிமை இயக்க மாநில தலைவர் ஆறுமுகம், நேற்று எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தார்.
அதில், ‘ஜோஷியை பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும். இவருக்கு துணையாக செயல்படும் மருத்துவ கல்லுாரி ஐ.சி.சி., உறுப்பினர்கள் மற்றும் டாக்டர்களையும் வழக்கில் சேர்த்து, விசாரிக்க வேண்டும்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.