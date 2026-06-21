பச்சிளம் குழந்தையை கொன்று புதைத்து நாடகமாடிய தாய் கைது
பச்சிளம் குழந்தையை கொன்று புதைத்து நாடகமாடிய தாய் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:25 PM
சந்தவாசல்: சந்தவாசல் அருகே, பச்சிளம் குழந்தையை கொன்று புதைத்து நாடகமாடிய தாய் லட்சுமி, 32, கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், படவேடு துரிஞ்சாபுரத் தை சேர்ந்தவர் ரமேஷ், 35. கட்டட தொழிலாளி. இவரது மனைவி லட்சுமி. தம்பதிக்கு, 13 வயதில் மகன் உள்ளார். கருத்து வேறுபாடால், சில ஆண்டுக்கு முன், லட்சுமி கணவரை பிரிந்தார். அதன்பின், ராமநாதபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த பைக் மெக்கானிக் மதிவாணன், 30, என்பவருடன் லட்சுமிக்கு கள்ளத்தொடர்பு ஏற்பட்டது. இதில், கர்ப்பமான லட்சுமிக்கு, ஜூலை 7ல் பெண் குழந்தை பிறந்தது.
ஜூலை 22ல் குழந்தை தொடர்ந்து அழுததால், கழுத்தை நெரித்து கொன்ற லட்சுமி, கமண்டல நாகநதி ஆற்றில் குழி தோண்டி புதைத்தார். அதன்பின், குழந் தை தானாக இறந்து விட்டதாக நாடகமாடினார். படவேடு வி.ஏ.ஓ., ஜோதிமுருகன் புகாரில், சந்தவாசல் போலீசார், லட்சுமியிடம் விசாரித்தனர். குழந்தையை, லட்சுமி கொன்று புதைத்தது உறுதியானதால், அவரை நேற்று கைது செய்தனர்.