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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவண்ணாமலை/﻿ ரூ.623 கோடியில் தி.மலை புறவழிச்சாலை: தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் டெண்டர்

﻿ ரூ.623 கோடியில் தி.மலை புறவழிச்சாலை: தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் டெண்டர்

﻿ ரூ.623 கோடியில் தி.மலை புறவழிச்சாலை: தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் டெண்டர்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:04 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:04 AM

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- நமது நிருபர் -:

திருவண்ணாமலை நகர் பகுதியில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், 623 கோடி ரூபாயில், 22.71 கி.மீ., துாரத்துக்கு புதிய புறவழிச்சாலை அமைக்க, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலை நகர பகுதிகளில் சமீப காலமாக போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது.இதனால், திருவண்ணாமலை ஊருக்குள் வந்து, மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்வோர் கடுமையான சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.

இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை நகருக்குள் வராமல் செல்லும் வகையில், புதிய புறவழிச்சாலை அமைக்க திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணை ய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

திருவண்ணாமலை நகர் பகுதிகளில், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைத்து, வேலுார் - விழுப்புரம் செல்லும் என்.எச்., 38 சாலையை இணைக்கும் வகையில், 22.71 கி.மீ., துாரத்துக்கு புதிய நான்கு வழிச்சாலை திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.மொத்தம் , 623.28 கோடி ரூபாயில் இந்த பணிகளை மேற்கொள்ள டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

வேளக்கண் டல் பகுதியில் தொடங்கி, திருவண்ணாமலை நகரத்தை சுற்றி பயணித்து, எண்டல் என்ற இடத்தில் இணைகிறது.

22.71 கி.மீ., பாதையில், 13.1 கி.மீ., புதிய கிரீன்பீல்ட் சாலையாக அமைகிறது. தற்போதைய, 9.6 கி.மீ.,சா லை மேம்படுத்தப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும். இதனால், நிலம் கையகப்படுத்தும் தேவை குறையும்.

மூன்று மேம்பாலங்கள், ஐந்து சுரங்கப்பாதைகள், ஐந்து இலகுரக வாகன சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. 25 கி.மீ., துாரத்துக்கு சர்வீஸ் சாலையும் அமையும். டெண்டர் இறுதி செய்த, 24 மாதங்களில் பணிகளை முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.

புதிய புறவழிச்சாலை அமையும்போது, தி ருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்தால் ஏற்படும் நெரிசல் கணிசமாக குறையும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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