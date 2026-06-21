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﻿ மூதாட்டி பலாத்காரம்; வாலிபருக்கு சிறை

﻿ மூதாட்டி பலாத்காரம்; வாலிபருக்கு சிறை

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:02 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:02 AM

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சேத்துப்பட்டு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு அருகே வசிப்பவர், 70, வயது மூதாட்டி. இவரது கணவர், கடந்த, 30 ஆண்டுக்கு முன் இறந்து விட்டார். இவருக்கு குழந்தை இல்லாததால், வீட்டில் தனியாக வசிக்கிறார்.

கடந்த, 17ம் தேதி இரவு, மூதாட்டி வீட்டில், காற்று வசதிக்காக கதவை திறந்து வைத்து துாங்கி கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, அவரின் வீட்டின் வழியாக, மது போதையில் சென்ற அப்பகுதியை சேர்ந்த கட்டட தொழிலாளி பசுபதி, 26, என்பவர், மூதாட்டி வீட்டினுள் நுழைந்து, அவரின் வாயை பொத்தி, பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்.

மூதாட்டி புகார்படி, சேத்துப்பட்டு போலீசார், பசுபதியை கைது செய்தனர்.

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