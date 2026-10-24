தி.மலை தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் நாற்று நடும் போராட்டம்
தி.மலை தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் நாற்று நடும் போராட்டம்
ADDED : அக் 23, 2026 04:33 AM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலையில், கடந்த ஒரு வாரமாக அவ்வப்போது மழை பெய்து வரும் நிலையில், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு பலத்த மழை பெய்தது.
நேற்று காலை வெயில் காய்ந்த நிலையில், மாலை, 5:00 மணியளவில் திடீரென பலத்த மழை பெய்தது. இதனால், நகரின் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. குண்டும், குழியுமான சாலை பள்ளங்களில் மழை நீர் தேங்கி நின்றது. சில இடங்களில் சாலைகளில் திடீர் பள்ளம் ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதித்தது. குடியிருப்புக்குள் சேறும், சகதியுமான நீர் புகுந்ததால், குடியிருப்புவாசிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். திருவண்ணாமலை தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் சேறும், சகதியுமான நிலை ஏற்பட்டதால், பொதுமக்கள் செல்ல முடியாததால், இதை கண்டித்து, மா.கம்யூ., கட்சி சார்பில் நாற்று நடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளத்தால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர்.