தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவண்ணாமலை/﻿ தீக்குளித்த கர்ப்பிணி பிரசவித்ததும் உயிரிழப்பு

﻿ தீக்குளித்த கர்ப்பிணி பிரசவித்ததும் உயிரிழப்பு

﻿ தீக்குளித்த கர்ப்பிணி பிரசவித்ததும் உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:39 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:39 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தண்டராம்பட்டு: தீக்குளித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற கர்ப்பிணி திவ்யா, 33, குழந்தை பிறந்ததும் உயிரிழந்தார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தண்டராம்பட்டு கூலி தொழிலாளி அய்யனார் மனைவி திவ்யா, ஏழு மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தார். திவ்யாவின் தாய் சாந்தி, வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறார்.

சில நாட்களுக்கு முன், 20 நாள் விடுப்பில் ஊருக்கு வந்தார். கடந்த, 10ம் தேதி, திவ்யாவிடம் நலம் விசாரித்தார். அப்போது, தன் தாயிடம், பிரசவம் முடியும் வரை உடன் இருக்கும்படி, திவ்யா கூற, சாந்தி, குடும்ப சூழ்நிலைக்காக மீண்டும் பணிக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்றார்.

இதில், மன வேதனையடைந்த திவ்யா, கடந்த, 11ம் தேதி வீட்டிலிருந்த டீசலை தன் மீது ஊற்றி, தீ வைத்துக்கொண்டார்.

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்ட அவருக்கு, கடந்த, 19ல், ஆண் குழந்தை பிறந்தது. நேற்று முன்தினம் இரவு, சிகிச்சை பலனின்றி திவ்யா உயிரிழந்தார். தண்டராம்பட்டு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us