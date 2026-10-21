நவ., 24ல் தி.மலை தீப திருவிழா அன்னதானம் வழங்க கட்டுப்பாடு
நவ., 24ல் தி.மலை தீப திருவிழா அன்னதானம் வழங்க கட்டுப்பாடு
UPDATED : அக் 16, 2026 08:31 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:58 PM
திருவண்ணாமலை: தீப திருவிழாவில் அன்னதானம் வழங்க கட்டுப்பாடு விதித்து, திருவண்ணாமலை கலெக்டர் வந்தனா கார்க் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில், நவ., 15ல், தீப திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. நவ., 24ல், 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் மஹா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது. இதை காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவர்.
அப்போது ஏராளமானோர் அன்னதானம் செய்வர். தரமற்ற உணவு வினியோகிப்பதை தடுக்க, கலெக்டர் வந்தனா கார்க், அன்னதானம் செய்வோருக்கு கட்டுப்பாடு விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'தீப திருவிழாவில், அன்னதானம், நீர் மோர் மற்றும் பிற உணவு பொருட்கள் வழங்க விரும்புவோர், நோய் தொற்று உள்ளவர்களை சமைக்கவோ, வினியோகம் செய்யவோ அனுமதிக்க கூடாது. வாழை இலை, பாக்கு மட்டை, தொன்னை இலை பயன்படுத்த வேண்டும். பொட்டலம் உணவு கூடாது.
அன்னதானம் செய்ய விரும்புவோர், அனுமதி பெற வேண்டும். அதற்காக www.foscos.gov.in என்ற இணையதளத்தில், 100 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி அனுமதி பெற்று, மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே அன்னதானம் வழங்க வேண்டும். நேரடியாக, திருவண்ணாமலை, செங்கம் சாலையில் பழைய அரசு மருத்துவமனையில் இயங்கும் உணவு பாதுகாப்பு துறை, மாவட்ட நியமனர் அலுவலர் அலுவலகத்தில் வரும், 21ம் தேதி முதல், நவ., 11ம் தேதி வரை விண்ணப்பித்து அனுமதி பெறலாம்' என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.